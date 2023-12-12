Новий прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що знайшов спосіб для розблокування кордону Польщі з Україною

Уряд знайшов спосіб, аби з одного боку врахувати інтереси протестуючих перевізників, а з іншого – негайно розблокувати кордон з Україною.

Новий прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд знайшов спосіб досягти компромісу в ситуації на кордоні з Україною. Про це він заявив під час виступу в Сеймі з програмою дій нового уряду Польщі, передає Укрінформ.

За його словами, попередній уряд Матеуша Моравецького «не подбав про інтереси польських перевізників і відмовився від контролю за кордоном з Україною під час війни».

Туск заявив, що його уряд знайшов рішення, яке допоможе одночасно і врахувати інтереси протестуючих перевізників, і негайно розблокувати кордон з Україною.

«З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, після опівночі, і шукали способи на якомога швидше розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні. Ми шукали і знайшли способи аби якомога швидше врахувати потреби польських водіїв і одночасно негайно розблокувати кордон України, яка бореться і чекає на перевезення товарів з цієї заблокованої автомагістралі», - підкреслив Туск.

Раніше ми писали, що Польща погодилася розблокувати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

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