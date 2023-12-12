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Пытал мирного жителя Киевщины: сообщено о подозрении российскому сержанту

22:00, 12 декабря 2023
Оккупант вместе с другими солдатами били мужчину ногами по туловищу и лицу.
Пытал мирного жителя Киевщины: сообщено о подозрении российскому сержанту
Фото: kobl.gp.gov.ua
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Киевская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении сержанту 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по факту жестокого обращения с гражданским населением. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что в марте 2022 года в оккупированном селе Козаровичи Вышгородского района подозреваемый с сослуживцами приехал на бронированном автомобиле с символом «V» в дом местного жителя.

При проведении незаконных обысков в домовладениях мужчины и других местных жителей, оккупанты нашли бинокль и обвинили его в том, что он корректировщик.

«Подозреваемый ударил безоружного потерпевшего прикладом автомата в шею, от чего мужчина упал на лестницу и потерял сознание. Оккупант вместе с другими российскими военнослужащими продолжал бить ногами по туловищу и лицу без сознания мужчину, после чего покинул двор», - сообщили в прокуратуре.

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