Катував мирного мешканця Київщини: повідомлено про підозру російському сержанту

Окупант разом з іншими солдатами били чоловіка ногами по тулубу та обличчю.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Київська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру сержанту 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

У прокуратура зазначили, що у березні 2022 року в окупованому селі Козаровичі Вишгородського району, підозрюваний зі співслуживцями приїхав на броньованому автомобілі з символом «V» до будинку місцевого мешканця.

При проведенні незаконних обшуків у домоволодіннях чоловіка та інших місцевих мешканців, окупанти знайшли бінокль і звинуватили його у тому, що він коригувальник.

«Підозрюваний вдарив беззбройного потерпілого прикладом автомата в шию, від чого чоловік впав на сходи та втратив свідомість. Окупант разом з іншими російськими військовослужбовцями продовжував бити ногами по тулубу та обличчю непритомного чоловіка, після чого покинув подвір’я», - повідомили у прокуратурі.

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