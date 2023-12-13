Як киянам перевірити легальність ялинки – у поліції нагадали про відповідальність

Усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані.

Напередодні новорічних свят в Україні стартували продажі ялинок. У Патрульній поліції Києва закликали громадян купувати новорічні дерева лише у відведених для цього місцях.

Так, усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані.

«Це захистить споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев, оскільки в чипі чи індивідуальному номері штрихкоду міститься вся інформація про дерево», - кажуть у поліції.

Усі законно зрубані ялинки можна перевірити на сайті – тут.

В разі виявлення незаконного продажу новорічних дерев можна звернутися на спецлінію 112.

За незаконну вирубку, транспортування та реалізацію ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, наголосили у поліції.

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