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  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів

15:31, 12 грудня 2023
Розгляд заяви судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області про звільнення з посади ВРП вирішила зупинити.
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів
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У вівторок, 12 грудня, Вища рада правосуддя на засіданні розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Так, ВРП вирішила звільнити Ткаченко Ірину Вікторівну з посади судді Господарського суду Івано-Франківської області у відставку.

Також ВРП вирішила звільнити Адамову Тетяну Сергіївну з посади судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області за власним бажанням.

Розгляд заяви Монича Володимира Олексійовича про звільнення з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у відставку ВРП вирішила зупинити.

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