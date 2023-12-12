Вища рада правосуддя звільнила двох суддів

Розгляд заяви судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області про звільнення з посади ВРП вирішила зупинити.

У вівторок, 12 грудня, Вища рада правосуддя на засіданні розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Так, ВРП вирішила звільнити Ткаченко Ірину Вікторівну з посади судді Господарського суду Івано-Франківської області у відставку.

Також ВРП вирішила звільнити Адамову Тетяну Сергіївну з посади судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області за власним бажанням.

Розгляд заяви Монича Володимира Олексійовича про звільнення з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у відставку ВРП вирішила зупинити.

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