Субсидія в Україні: чи отримає допомогу пенсіонер, який у спадщину одержав квартиру і будинок

У ПФ відповіли на важливе питання щодо отримання субсидії.

Пенсійний фонд України пояснив, чи можна отримати субсидію пенсіонер, який у спадщину одержав квартиру і будинок, які оформив на себе. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

У відомстві зазначили, що за зазначених обставин особа має право на субсидію, оскільки отримує пенсію за віком (на отримувачів пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника ця норма не поширюється) та крім житла, отриманого в спадщину, має лише одне житлове приміщення.

«Водночас ваше право на субсидію зберігається за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності (у тому числі, на яке оформлено право на спадщину), не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848)», - додали у ПФ.

Також у ПФУ повідомили соціальні норми житла, у межах яких надається пільга.

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