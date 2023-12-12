Субсидия в Украине: получит ли помощь пенсионер, который по наследству получил квартиру и дом

В ПФ ответили на важный вопрос о получения субсидии.

Пенсионный фонд Украины объяснил, можно ли получить субсидию пенсионер, который по наследству получил квартиру и дом, который оформил на себя. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

В ведомстве отметили, что при указанных обстоятельствах лицо имеет право на субсидию, поскольку получает пенсию по возрасту (на получателей пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца эта норма не распространяется) и кроме жилья, полученного по наследству, имеет только одно жилое помещение.

«В то же время ваше право на субсидию сохраняется при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений (в том числе, на которое оформлено право на наследство), не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства (пункт 14 Положение о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848)», - добавили в ПФ.

Также в ПФУ сообщили социальные нормы жилья, в пределах которых предоставляется льгот.

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