Ощадбанк внедрил функционал, который должен упростить процедуру получения ответа на запросы нотариусов

Воспользоваться услугой могут государственные или частные нотариусы, которые авторизовались на веб-портале по КЭП.

Ощадбанк ввел «Личный кабинет нотариуса». Как пояснили в Нотариальной палате Украины, это новый функционал, который должен упростить процедуру подачи и получения ответа на запросы нотариусов.

Воспользоваться услугой могут государственные или частные нотариусы, которые авторизовались на веб-портале по КЭП.

«Личный кабинет нотариуса» позволяет:

– создавать и отправлять в электронном виде запросы в Ощадбанк для получения информации об остатках средств умерших владельцев для оформления наследства и/или выписки по счетам в ценных бумагах;

– получить ответы от Ощадбанка на вышеупомянутые запросы в электронном виде с наложенным КЭП;

– оперативно просматривать запросы и ответы Ощадбанка в электронном виде;

– отслеживать в любой момент статусы обработки Ощадбанком запросов нотариуса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.