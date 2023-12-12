Ощадбанк внедрил функционал, который должен упростить процедуру получения ответа на запросы нотариусов

Ощадбанк ввел «Личный кабинет нотариуса». Как пояснили в Нотариальной палате Украины, это новый функционал, который должен упростить процедуру подачи и получения ответа на запросы нотариусов.
Воспользоваться услугой могут государственные или частные нотариусы, которые авторизовались на веб-портале по КЭП.
«Личный кабинет нотариуса» позволяет:
– создавать и отправлять в электронном виде запросы в Ощадбанк для получения информации об остатках средств умерших владельцев для оформления наследства и/или выписки по счетам в ценных бумагах;
– получить ответы от Ощадбанка на вышеупомянутые запросы в электронном виде с наложенным КЭП;
– оперативно просматривать запросы и ответы Ощадбанка в электронном виде;
– отслеживать в любой момент статусы обработки Ощадбанком запросов нотариуса.
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