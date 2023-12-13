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МВФ: создание нового Административного суда для рассмотрения дел против государственных органов будет способствовать разрешению споров бизнеса

07:40, 13 декабря 2023
В Международном валютном фонде считают – если Украина создаст новый Административный суд для рассмотрения дел против государственных органов, то это будет «способствовать предсказуемости разрешения споров для бизнеса».
МВФ: создание нового Административного суда для рассмотрения дел против государственных органов будет способствовать разрешению споров бизнеса
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Создание нового Административного суда для рассмотрения дел против национальных государственных органов будет способствовать разрешению споров для бизнеса. Об этом отмечает МВФ в своих документах с соответствующими структурными маяками для Украины для выделения ей следующих финансовых траншей ко второму пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF), которые Фонд обнародовал 11 декабря.

«Несмотря на сложные обстоятельства войны, власти должны продолжать развивать достигнутые успехи в реформах управления в рамках программы. В частности, законодательство для поддержания эффективности антикоррупционных органов будет иметь решающее значение для устойчивости и успеха инфраструктуры для борьбы с коррупцией на высоком уровне. Более того, эффективная проверка судей обновленными органами судейского самоуправления и создание нового Административного суда для рассмотрения дел против государственных органов будет способствовать независимости судебной системы и предсказуемости разрешения споров для бизнеса», - указывает МВФ.

Речь идет об отдельном Административном суде для рассмотрения дел против НАБУ, НАПК и Национального банка. При этом судя по документам МВФ, судей в него будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – при участии Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) или подобного органа.

Так, до июля 2024 Фонд ожидает от Украины «принятия закона о создании нового административного суда (взамен ликвидированному Окружному административному суду Киева), что обеспечит независимое, компетентное и объективное рассмотрение административных дел, поданных против НБУ, НАБУ, НАПК, и других государственных органов судьями, которые должным образом проверены на предмет профессиональной компетентности и добродетели («с соблюдением процедур отбора подобных для судей по борьбе с коррупцией»)».

Отдельно отмечается, что после роспуска ОАСК в декабре 2022 года Украина обязалась принять «закон о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими соответствующую профессиональную проверку на компетентность и добродетель с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом».

Следовательно, до конца июля 2024 Украина должна разработать и принять соответствующий закон, предусматривающий создание отдельного админсуда с участием международных экспертов.

Следует напомнить, что «План реформ от Белого дома», направленный заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на платформу доноров, предусматривает проверку судей Верховного Суда и создание Высшего административного суда.

Следовательно, вопросом остается, одно и то же учреждение в понимании партнеров – Киевский городской окружной административный суд (который, как планируется, возьмет на себя компетенцию ОАСК) и «новый административный суд для рассмотрения дел против НАБУ, НАПК, Нацбанка », и не подразумевается ли здесь создание под цели, заложенные в программе МВФ, отдельного Высшего административного суда.

Напомним также, что Концепт усиления устойчивости демократии в Украине, который разработали уже украинские власти, предусматривает образование суда с компетенцией защиты прав инвесторов и инвестиций.

В документе МВФ также отметил необходимость провести аудит НАБУ с помощью экспертов от международников, обеспечить возможности НАБУ по прослушиванию разговоров и проведению экспертиз.

Напомним, МВФ ожидает, что для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, потому что увеличивается количество нерассмотренных дел. 

Автор: Наталья Мамченко

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