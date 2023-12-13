МВФ: создание нового Административного суда для рассмотрения дел против государственных органов будет способствовать разрешению споров бизнеса

В Международном валютном фонде считают – если Украина создаст новый Административный суд для рассмотрения дел против государственных органов, то это будет «способствовать предсказуемости разрешения споров для бизнеса».

Создание нового Административного суда для рассмотрения дел против национальных государственных органов будет способствовать разрешению споров для бизнеса. Об этом отмечает МВФ в своих документах с соответствующими структурными маяками для Украины для выделения ей следующих финансовых траншей ко второму пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF), которые Фонд обнародовал 11 декабря.

«Несмотря на сложные обстоятельства войны, власти должны продолжать развивать достигнутые успехи в реформах управления в рамках программы. В частности, законодательство для поддержания эффективности антикоррупционных органов будет иметь решающее значение для устойчивости и успеха инфраструктуры для борьбы с коррупцией на высоком уровне. Более того, эффективная проверка судей обновленными органами судейского самоуправления и создание нового Административного суда для рассмотрения дел против государственных органов будет способствовать независимости судебной системы и предсказуемости разрешения споров для бизнеса», - указывает МВФ.

Речь идет об отдельном Административном суде для рассмотрения дел против НАБУ, НАПК и Национального банка. При этом судя по документам МВФ, судей в него будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – при участии Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) или подобного органа.

Так, до июля 2024 Фонд ожидает от Украины «принятия закона о создании нового административного суда (взамен ликвидированному Окружному административному суду Киева), что обеспечит независимое, компетентное и объективное рассмотрение административных дел, поданных против НБУ, НАБУ, НАПК, и других государственных органов судьями, которые должным образом проверены на предмет профессиональной компетентности и добродетели («с соблюдением процедур отбора подобных для судей по борьбе с коррупцией»)».

Отдельно отмечается, что после роспуска ОАСК в декабре 2022 года Украина обязалась принять «закон о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими соответствующую профессиональную проверку на компетентность и добродетель с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом».

Следовательно, до конца июля 2024 Украина должна разработать и принять соответствующий закон, предусматривающий создание отдельного админсуда с участием международных экспертов.

Следует напомнить, что «План реформ от Белого дома», направленный заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на платформу доноров, предусматривает проверку судей Верховного Суда и создание Высшего административного суда.

Следовательно, вопросом остается, одно и то же учреждение в понимании партнеров – Киевский городской окружной административный суд (который, как планируется, возьмет на себя компетенцию ОАСК) и «новый административный суд для рассмотрения дел против НАБУ, НАПК, Нацбанка », и не подразумевается ли здесь создание под цели, заложенные в программе МВФ, отдельного Высшего административного суда.

Напомним также, что Концепт усиления устойчивости демократии в Украине, который разработали уже украинские власти, предусматривает образование суда с компетенцией защиты прав инвесторов и инвестиций.

В документе МВФ также отметил необходимость провести аудит НАБУ с помощью экспертов от международников, обеспечить возможности НАБУ по прослушиванию разговоров и проведению экспертиз.

Напомним, МВФ ожидает, что для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, потому что увеличивается количество нерассмотренных дел.

Автор: Наталья Мамченко

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