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  1. Суд инфо

Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

15:13, 12 декабря 2023
Комиссия также сообщила, что одна судья признана такой, что не соответствует занимаемой должности.
Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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В понедельник, 11 декабря, Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводила собеседования и определяла результаты квалификационной оценки четырех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Белкина Дина Сергеевна – Барановский районный суд Житомирской области – 845,75 баллов – соответствует занимаемой должности. Решение вступает в силу порядке, предусмотренном пунктом 124 Регламента Комиссии. Вопрос о поддержке этого решения вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Кругликова Алла Викторовна – Коммунарский районный суд города Запорожья – 793,875 – соответствует занимаемой должности

Пересунько Ярослав Владимирович – Сосновский районный суд города Черкассы – 880,25 – соответствует занимаемой должности

Яценко Анна Николаевна – Лысянский районный суд Черкасской области – 637,75 – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об увольнении судьи с должности.

Ранее сообщалось, что шесть судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности.

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