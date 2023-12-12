Трьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

Комісія також повідомила, що одну суддю визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

У понеділок, 11 грудня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Бєлкіна Діна Сергіївна - Баранівський районний суд Житомирської області - 845,75 балів - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Круглікова Алла Вікторівна - Комунарський районний суд міста Запоріжжя - 793,875 - відповідає займаній посаді

Пересунько Ярослав Володимирович - Соснівський районний суд міста Черкаси - 880,25 - відповідає займаній посаді

Яценко Ганна Миколаївна - Лисянський районний суд Черкаської області - 637,75 - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення з посади судді.

Раніше ми писали, що шістьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді.

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