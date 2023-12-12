У багатоповерхівці Харкова спалахнув ліфт – всередині рятувальники виявили тіло загиблої людини

Під час ліквідації пожежі, рятувальники ДСНС виявили тіло загиблої людини.

У вівторок вранці, 12 грудня, у житловому 9-типоверховому будинку у Харкові сталася пожежа. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, горів ліфт у ліфтовій шахті на площі біля 8 кв.м.

Всередині палаючого ліфту рятувальники виявили тіло людини.

«Особа, причина смерті та причина пожежі встановлюються», - повідомили у ДСНС.

Також через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали на свіже повітря 10 мешканців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.