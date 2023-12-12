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Конкурс на 532 вакантні посади суддів в апеляційних судах: оприлюднили сторінку для подачі документів

14:59, 12 грудня 2023
Подання документів для участі в конкурсі на зайняття 532 вакантні посади суддів в апеляційних судах здійснюється в електронній формі.
Конкурс на 532 вакантні посади суддів в апеляційних судах: оприлюднили сторінку для подачі документів
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Як раніше повідомлялося, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила форму направлення документів для участі в конкурсі на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах, який було оголошено рішенням Комісії від 14 вересня, – електронна, шляхом подання на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, якщо рішенням Комісії не буде встановлено інше.

12 грудня ВККС оприлюднила посилання на сторінку подання документів для участі в конкурсі на посади суддів апеляційних судів — ksk.vkksu.gov.ua.

«Це посилання буде доступним також у розділі «Конкурс на посаду судді» та в рубриці «Конкурс для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошений 14.09.23 (ТРИВАЄ)» підрозділу «Конкурс на посаду судді» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії.

У разі виникнення питань технічного характеру можете звернутися до Комісії за телефоном (044) 233-63-76 або е-mail: [email protected]», - повідомили у ВККС.

Крім того, ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів.

Також ВККС надала правила заповнення декларацій доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

Ще ми писали, що ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

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