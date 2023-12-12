Конкурс на 532 вакантные должности судей в апелляционных судах: обнародовали страницу для подачи документов

Представление документов для участия в конкурсе на занятие 532 вакантные должности судей в апелляционных судах осуществляется в электронной форме.

Как ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила форму направления документов для участия в конкурсе на занятие 532 вакантных должностей судей в апелляционных судах, который был объявлен решением Комиссии от 14 сентября, - электронная, путем представление на официальном вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, если решение Комиссии не будет установлено иное.

12 декабря ВККС обнародовала ссылку на страницу представления документов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов - ksk.vkksu.gov.ua.

«Эта ссылка будет доступна также в разделе «Конкурс на должность судьи» и в рубрике «Конкурс для кандидатов на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах, объявлен 14.09.23 (ДЛИТСЯ)» подраздела «Конкурс на должность судьи» раздела «Деятельность» официального веб-сайта Комиссии.

В случае возникновения вопросов технического характера можете обратиться в Комиссию по телефону (044) 233-63-76 или по e-mail: [email protected]», - сообщили в ВККС.

Также мы писали, что ВККС и ГРД по-разному понимают, как нужно подходить к добродетели судей.

Кроме того, ВККС призвала кандидатов в апелляционные суды не торопиться с заполнением документов.

Добавим, ВККС предоставила правила заполнения деклараций доброчестности судьи и кандидата на должность судьи.

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