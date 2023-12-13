С начала работы реестра оружия украинцы подали более 149 тысяч заявлений на получение разрешений

С 23 июня в Украине работает Единый реестр оружия. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, с тех пор получено более 149 тысяч заявлений от граждан на получение разных видов разрешений на оружие.
Полицейские приняли более чем 137 тысяч решений о предоставлении таких разрешений.
С вопросами о получении услуг в Едином реестре оружия или для решения проблемных ситуаций можно обратиться в контакт-центр:
По телефону: 044 334 40 35
С помощью телеграм-бота: @arms_mvs_bot
Чат-бота в Едином окне для граждан: здесь.
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