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По каким правилам ВККС завершит конкурс на вакансии местных и апелляционных судов - закон

По новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Депутаты вновь криминализировали контрабанду: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Министерство обороны будет определять сроки пребывания военнослужащих Вооруженных Сил в международных организациях

Минобороны будет устанавливать соотношение численности лиц офицерского, сержантского и старшинского состава по воинским званиям и предельные сроки пребывания таких лиц на должностях в ВСУ, - Кабмин одобрил изменения.

Изъятие или выкуп земель природно-заповедного фонда из коммунальной собственности возможны только по обязательному согласованию с Верховной Радой, - Верховный Суд

Верховный Суд пришел к выводу, что вмешательство суда в право мужчины мирно владеть земельным участком соответствует закону.

Верховный Суд сделал вывод, является ли доцент кафедры в случае получения денег от студента, субъектом ответственности по статье 354 УК

В случае получения неправомерной выгоды от студента за выполнение дипломной работы вместо него и за содействие ее успешной защите перед государственной экзаменационной комиссией доцент кафедры является субъектом состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 354 УК, – Верховный Суд.

  1. В Украине

С начала работы реестра оружия украинцы подали более 149 тысяч заявлений на получение разрешений

16:47, 13 декабря 2023
23 июня в Украине начал работу Единый реестр оружия.
С начала работы реестра оружия украинцы подали более 149 тысяч заявлений на получение разрешений
Изображение: freepik.com
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С 23 июня в Украине работает Единый реестр оружия. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, с тех пор получено более 149 тысяч заявлений от граждан на получение разных видов разрешений на оружие.

Полицейские приняли более чем 137 тысяч решений о предоставлении таких разрешений.

С вопросами о получении услуг в Едином реестре оружия или для решения проблемных ситуаций можно обратиться в контакт-центр:

По телефону: 044 334 40 35

С помощью телеграм-бота: @arms_mvs_bot

Чат-бота в Едином окне для граждан: здесь.

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