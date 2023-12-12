Похищал людей и выбивал из них деньги: на Житомирщине задержали депутата

СБУ сообщает, что депутат входил в состав преступной организации, требовавшей от людей деньги под вымышленными предлогами.

Фото: СБУ

Служба безопасности задержала депутата Коростышевского горсовета, подозреваемого в том, что он в составе преступной группировки похищал людей и "выбивал" из них деньги.

Как стало известно, злоумышленники требовали с людей деньги под вымышленными поводами, а в случае отказа платить – похищали и увозили в застенки.

В настоящее время установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров, среди них был военный. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а затем убить, если воин не передаст им 190 тыс. грн.

«В ходе оперативных действий в августе и сентябре этого года стражи порядка задержали «на горячем» 10 участников преступной организации, в том числе ее главаря так называемого «смотрящего» за Коростышевом», - говорится в сообщении.

В настоящее время установлена причастность к деятельности криминальной группировки действующего депутата горсовета, ранее занимавшего должность вицемера города.

По данным следствия, он вместе с другими участниками банды похищал местных жителей и выбивал из них деньги.

Ссылаясь на собственные «связи» в разных госучреждениях, он «предостерегал» пострадавших от обращений в правоохранительные органы.

На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении за:

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением им физических страданий);

ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшего, ограничение их прав и свобод).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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