Сбой в работе «Киевстара» не влияет на систему оповещения о воздушной тревоге в Киеве – КГГА

Оплата проезда в метрополитене также осуществляется в обычном режиме.

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Как заверили в КГГА, сбой в работе Киевстара не влияет на систему оповещения о воздушной тревоге в столице, а оплата проезда в метрополитене осуществляется в обычном режиме.

«Система оповещения о воздушной тревоге не зависит от работы «Киевстара». Поэтому технический сбой в работе мобильного оператора не влияет на постоянство работы системы оповещения столицы», - говорится в сообщении.

Также в КГГА отметили, что даже в случае отсутствия электроснабжения модернизированная часть системы оповещения будет работать автономно.

«В местах установления старой части системы, в случае отсутствия электропитания о сирене, будет извещать Патрульная полиция через громкоговорители», - уверяют в Киевской горгосадминистрации.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

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