Конкурс на должности судей местных хозяйственных судов: ВККС утвердила рейтинг участников

Во вторник, 12 декабря, Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение об утверждении рейтинга участников конкурса на должности судей местных хозяйственных судов в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 № 95/зп-23. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.
С рейтингом участников конкурса можно ознакомиться ниже:
Ранее сообщалось, что ВККС опубликовала Протокол формирования рейтинга участников конкурса на должность судьи местного суда по состоянию на 10.12.2023:
Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей 5 декабря 2023 года утвердила рейтинг участников конкурса на должности судей местных административных судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.
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