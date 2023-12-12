Конкурс на должности судей местных хозяйственных судов: ВККС утвердила рейтинг участников

Комиссия 12 декабря утвердила рейтинг участников конкурса на должности судей местных хозяйственных судов.

Во вторник, 12 декабря, Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение об утверждении рейтинга участников конкурса на должности судей местных хозяйственных судов в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 № 95/зп-23. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

С рейтингом участников конкурса можно ознакомиться ниже:

Ранее сообщалось, что ВККС опубликовала Протокол формирования рейтинга участников конкурса на должность судьи местного суда по состоянию на 10.12.2023:

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей 5 декабря 2023 года утвердила рейтинг участников конкурса на должности судей местных административных судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.