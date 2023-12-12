Конкурс на посади суддів місцевих господарських судів: ВККС затвердила рейтинг учасників

Комісія 12 грудня затвердила рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів

У вівторок, 12 грудня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалила рішення про затвердження рейтингу учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

Із рейтингом учасників конкурсу можна ознайомитися нижче:

Раніше ми писали, що ВККС оприлюднила Протокол формування рейтингу учасників конкурсу на посаду судді місцевого суду станом на 10.12.2023.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 грудня 2023 року затвердила рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих адміністративних судів у межах конкурсу, оголошеного 14 вересня 2023 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.