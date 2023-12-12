Наразі терміни відновлення зв’язку незрозумілі, — гендиректор «Київстар»

На даний момент терміни відновлення роботи мобільного оператора Київстар невідомі. Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки. Про це заявив генеральний директор компанії «Київстар» Олександр Комаров.
«Наразі терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі», – зазначив Комаров.
Оператор залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Фахівці працюють над усуненням несправностей.
Також Комаров зауважив, що компанія надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.
Нагадаємо, що 12 грудня у роботі оператора мобільного зв’язку Київстар стався технічний збій через хакерську атаку на ядро мережі.
У Vodafone повідомили про значне збільшення навантаження через збій у Kyivstar.
Додамо, збій Київстару вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».
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