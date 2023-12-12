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  1. В Україні

Сервісні центри, що беруть участь у проєкті «Автошколи для осіб з інвалідністю», отримають нові автомобілі

17:07, 12 грудня 2023
Також у Дніпрі почали тестувати послугу навчання на транспортних засобах категорії С1.
Сервісні центри, що беруть участь у проєкті «Автошколи для осіб з інвалідністю», отримають нові автомобілі
Джерело фото: facebook.com/mvs.gov.ua
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До кінця року сервісні центри МВС, що беруть участь у проєкті «Автошколи для осіб з інвалідністю», отримають нові автомобілі з ручним керуванням. Про це повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час засідання Ради безбар’єрності.

Катерина Павліченко розповіла, що сьогодні в Україні функціонує уже 6 таких закладів. За час роботи проєкту автошколи отримали понад сотню заявок на навчання, десятки осіб уже отримали посвідчення водія категорії В. Також є ті, хто уже мав водійське посвідчення, але після отримання травми пройшов перепідготовку.

Окрім того, заступниця Міністра внутрішніх справ розповіла, що:

  • Пройшли підготовку 40 інструкторів та екзаменаторів. Вони мають навички інклюзивного спілкування і взаємодії.
  • Є можливість вивчати теорію самостійно та складати теоретичний іспит онлайн.
  • У Дніпрі почали тестувати послугу навчання на транспортних засобах категорії С1.

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