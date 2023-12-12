Сервисные центры, участвующие в проекте «Автошколы для лиц с инвалидностью», получат новые автомобили

Также в Днепре начали тестировать услугу обучения на транспортных средствах категории С1.

Источник фото: facebook.com/mvs.gov.ua

До конца года сервисные центры МВД, участвующие в проекте «Автошколы для лиц с инвалидностью», получат новые автомобили с ручным управлением. Об этом сообщила заместительница Министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время заседания Совета безбарьерности.

Екатерина Павличенко рассказала, что сегодня в Украине функционирует уже 6 таких заведений. За время работы проекта автошколы получили более сотни заявок на обучение, десятки человек уже получили удостоверения водителя категории В. Также есть те, кто уже имел удостоверение водителя, но после получения травмы прошел переподготовку.

Кроме того, заместительница Министра внутренних дел рассказала, что:

Прошли подготовку 40 инструкторов и экзаменаторов. Они имеют навыки инклюзивного общения и взаимодействия.

Есть возможность изучать теорию самостоятельно и сдавать теоретический экзамен онлайн.

В Днепре начали тестировать услугу обучения на транспортных средствах категории С1.

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