Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса

ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

Украина должна принять новый закон о Бюро экономической безопасности, — МВФ

МВФ отметил, что нужно принять закон, уточняющий следственные полномочия БЭБ – Бюро должно сосредоточиться на основных экономических преступлениях.

Необходимо провести первый в истории аудит НАБУ экспертами, назначенными международными партнерами, и обеспечить возможность прослушивания разговоров, - МВФ

МВФ отметил необходимость провести аудит НАБУ с помощью экспертов от международников, а также обеспечить возможности НАБУ по прослушиванию разговоров и проведению экспертиз.

Хакеры получили доступ к электронным ключам судей Хозяйственного суда Одесской области, а также к системе документооборота суда

Рассмотрение дел в судебных заседаниях суд планирует возобновить не ранее 15 декабря.

Украина должна принять закон о рационализации рассмотрения дел Антикорсудом до марта 2024 года, - МВФ

Для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, поскольку увеличивается количество нерассмотренных дел.

  1. В Украине

Сервисные центры, участвующие в проекте «Автошколы для лиц с инвалидностью», получат новые автомобили

17:07, 12 декабря 2023
Также в Днепре начали тестировать услугу обучения на транспортных средствах категории С1.
Сервисные центры, участвующие в проекте «Автошколы для лиц с инвалидностью», получат новые автомобили
Источник фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

До конца года сервисные центры МВД, участвующие в проекте «Автошколы для лиц с инвалидностью», получат новые автомобили с ручным управлением. Об этом сообщила заместительница Министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время заседания Совета безбарьерности.

Екатерина Павличенко рассказала, что сегодня в Украине функционирует уже 6 таких заведений. За время работы проекта автошколы получили более сотни заявок на обучение, десятки человек уже получили удостоверения водителя категории В. Также есть те, кто уже имел удостоверение водителя, но после получения травмы прошел переподготовку.

Кроме того, заместительница Министра внутренних дел рассказала, что:

  • Прошли подготовку 40 инструкторов и экзаменаторов. Они имеют навыки инклюзивного общения и взаимодействия.
  • Есть возможность изучать теорию самостоятельно и сдавать теоретический экзамен онлайн.
  • В Днепре начали тестировать услугу обучения на транспортных средствах категории С1.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді