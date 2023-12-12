Пока сроки восстановления связи непонятны, — гендиректор «Киевстар»

Специалисты работают над устранением последствий атаки.

В настоящее время сроки возобновления работы мобильного оператора Киевстар неизвестны. Специалисты работают над устранением последствий атаки. Об этом заявил генеральный директор компании «Киевстар» Александр Комаров.

«Сейчас сроки возобновления сервисов окончательно неясны», – отметил Комаров.

Оператор привлек правоохранителей и специальные госслужбы для фиксации обстоятельств и последствий вмешательства в работу. Специалисты работают над устранением неисправностей.

Комаров также отметил, что компания предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.

Напомним, что 12 декабря в работе оператора мобильной связи Киевстар произошел технический сбой из-за хакерской атаки на ядро сети.

У Vodafone сообщили о значительном увеличении нагрузки из-за сбоя в Kyivstar.

Добавим, сбой Киевстара повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».

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