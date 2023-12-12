Збій у роботі «Київстару» не впливає на систему оповіщення про повітряну тривогу у Києві – КМДА

Оплата проїзду в метрополітені також здійснюється у звичайному режимі.

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Як запевнили у КМДА, збій у роботі «Київстару» не впливає на систему оповіщення про повітряну тривогу у столиці, а оплата проїзду в метрополітені здійснюється у звичайному режимі.

«Система оповіщення про повітряну тривогу не залежить від роботи «Київстару». Тому технічний збій у роботі мобільного оператора не впливає на сталість роботи системи оповіщення столиці», - сказано у повідомленні.

Також у КМДА зазначили, що навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно.

«У місцях встановлення старої частини системи, у випадку відсутності електроживлення про сирену сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці», - запевняють у Київській міськдержадміністрації.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

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