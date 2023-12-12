Викрадав людей та «вибивав» з них гроші: на Житомирщині затримали депутата

СБУ повідомляє, що депутат входив до складу злочинної організації, яка вимагала з людей гроші під вигаданими приводами.

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала депутата Коростишівської міськради, якого підозрюють у тому, що він у складі злочинного угруповання викрадав людей та "вибивав" із них гроші.

Як стало відомо, зловмисники вимагали з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити – викрадали та відвозили до катівень.

Наразі встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів, серед них був військовий. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.

«У ході оперативних дій у серпні та вересні цього року правоохоронці затримали «на гарячому» 10 учасників злочинної організації, у тому числі її ватажка так званого «смотрящого» за Коростишевом», - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлена причетність до діяльності кримінального угруповання діючого депутата міськради, який раніше обіймав посаду віцемера міста.

За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та «вибивав» з них гроші.

Посилаючись на власні «зв’язки» у різних держустановах, він «застерігав» потерпілих від звернень до правоохоронних органів.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань);

ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, з погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їх прав і свобод).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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