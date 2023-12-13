Від початку роботи реєстру зброї українці подали понад 149 тисяч заяв на отримання дозволів

23 червня в Україні розпочав роботу Єдиний реєстр зброї.

Зображення: freepik.com

З 23 червня в Україні працює Єдиний реєстр зброї. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відтоді отримано понад 149 тисяч заяв від громадян на отримання різних видів дозволів на зброю.

Поліцейські прийняли більше, ніж 137 тисяч рішень про надання таких дозволів.

Із питаннями щодо отримання послуг в Єдиному реєстрі зброї або для вирішення проблемних ситуацій можна звернутися до контакт-центру:

За телефоном: 044 334 40 35

За допомогою телеграм-бота: @arms_mvs_bot

Чат-бота у Єдиному вікні для громадян: тут.

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