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МВФ ожидает, что Украина отберет судей отдельного Админсуда для дел против НАБУ, НАПК и Нацбанка с участием международных экспертов по образцу ВАКС

Отобрать судей для отдельного админсуда по делам против НАБУ, НАПК и Нацбанка по тем же процедурам, что и для Антикорсуда – при участии международных экспертов, - новые требования от МВФ.

Украина должна принять закон о рационализации рассмотрения дел Антикорсудом до марта 2024 года, - МВФ

Для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, поскольку увеличивается количество нерассмотренных дел.

Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса

ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

Украина должна принять новый закон о Бюро экономической безопасности, — МВФ

МВФ отметил, что нужно принять закон, уточняющий следственные полномочия БЭБ – Бюро должно сосредоточиться на основных экономических преступлениях.

Необходимо провести первый в истории аудит НАБУ экспертами, назначенными международными партнерами, и обеспечить возможность прослушивания разговоров, - МВФ

МВФ отметил необходимость провести аудит НАБУ с помощью экспертов от международников, а также обеспечить возможности НАБУ по прослушиванию разговоров и проведению экспертиз.

  1. В Украине

В многоэтажке Харькова загорелся лифт – внутри спасатели обнаружили тело погибшего человека

18:24, 12 декабря 2023
Во время ликвидации пожара спасатели ГСЧС обнаружили тело погибшего человека.
В многоэтажке Харькова загорелся лифт – внутри спасатели обнаружили тело погибшего человека
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Во вторник утром, 12 декабря, в жилом 9-этажном доме в Харькове произошел пожар. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, горел лифт в лифтовой шахте на площади около 8 кв.

Внутри горящего лифта спасатели обнаружили тело человека.

«Личность, причина смерти и причина пожара устанавливаются», – сообщили в ГСЧС.

Также из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели эвакуировали на свежий воздух 10 жителей.

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