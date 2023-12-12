В многоэтажке Харькова загорелся лифт – внутри спасатели обнаружили тело погибшего человека

Во время ликвидации пожара спасатели ГСЧС обнаружили тело погибшего человека.

Во вторник утром, 12 декабря, в жилом 9-этажном доме в Харькове произошел пожар. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, горел лифт в лифтовой шахте на площади около 8 кв.

Внутри горящего лифта спасатели обнаружили тело человека.

«Личность, причина смерти и причина пожара устанавливаются», – сообщили в ГСЧС.

Также из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели эвакуировали на свежий воздух 10 жителей.

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