МВФ: створення нового Адміністративного суду для розгляду справ проти державних органів сприятиме вирішенню спорів бізнесу

У Міжнародному валютному фонді вважають – якщо Україна створить новий Адміністративний суд для розгляду справ проти державних органів, то це «сприятиме передбачуваності вирішення спорів для бізнесу».

Створення нового Адміністративного суду для розгляду справ проти національних державних органів сприятиме передбачуваності вирішення спорів для бізнесу. Про це зазначає МВФ у своїх документах з відповідними структурними маяками для України задля виділення їй наступних фінансових траншів д о другого перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF), які Фонд оприлюднив 11 грудня.

«Незважаючи на складні обставини війни, влада повинна продовжувати розвивати досягнуті успіхи в реформах управління в рамках програми. Зокрема, законодавство для підтримки ефективності антикорупційних органів матиме вирішальне значення для стійкості та успіху інфраструктури для боротьби з корупцією на високому рівні. Більше того, ефективна перевірка суддів оновленими органами суддівського самоврядування та створення нового Адміністративного суду для розгляду справ проти національних державних органів сприятиме незалежності судової системи та передбачуваності вирішення спорів для бізнесу», - вказує МВФ.

Йдеться про окремий Адміністративний суд для розгляду справ проти НАБУ, НАЗК і Національного банку. При цьому, судячи з документів МВФ, суддів до нього будуть відбирати за тією ж процедурою, що і колись суддів Вищого антикорупційного суду – за участі Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) або подібного органу.

Так, до липня 2024 року Фонд очікує від України «прийняття закону про створення нового адміністративного суду (на заміну ліквідованому Окружному адміністративному суду Києва), що забезпечить незалежний, компетентний та об’єктивний розгляд адміністративних справ, поданих проти НБУ, НАБУ, НАЗК, та інших національних державних органів суддями, які належним чином перевірені на предмет професійної компетентності та доброчесності («з дотриманням процедур відбору подібних для суддів із питань боротьби з корупцією»)».

Окремо наголошується, що після розпуску ОАСК в грудні 2022 року Україна зобов’язалася ухвалити «закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли відповідну професійну перевірку на компетентність і доброчесність з вирішальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом».

Отже, до кінця липня 2024 року Україна має розробити та ухвалити відповідний закон, який передбачає створення окремого адмінсуду за участі міжнародних експертів.

Слід нагадати, що «План реформ від Білого дому», надісланий заступником радника Білого дому Майком Пайлом на платформу донорів, передбачає перевірку суддів Верховного Суду та створення Вищого адміністративного суду.

Отже, питанням лишається, чи одна й та сама установа у розумінні партнерів – Київський міський окружний адміністративний суд (який, як планується, візьме на себе компетенцію ОАСК) та «новий адміністративний суд для розгляду справ проти НАБУ, НАЗК, Нацбанку», та чи не мається на увазі тут створення під цілі, закладені у програмі МВФ, окремого Вищого адміністративного суду.

Нагадаємо також, що Концепт посилення стійкості демократії в Україні, який розробили вже в українській владі, передбачає утворення суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.

У документі МВФ також наголосив на необхідності провести аудит НАБУ за допомогою експертів від міжнародників, забезпечити можливості НАБУ щодо прослуховування розмов і проведення експертиз.

Нагадаємо, МВФ чекає, що для ВАКС скасують правило про розгляд справ у колегіях з трьох суддів, бо збільшується кількість нерозглянутих справ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.