Ощадбанк впровадив функціонал, який має спростити процедуру отримання відповіді на запити нотаріусів

Скористатися послугою можуть державні чи приватні нотаріуси, які авторизувалися на вебпорталі за КЕП.

Ощадбанк впровадив «Особистий кабінет нотаріуса». Як пояснили у Нотаріальній палаті України, це новий функціонал, який має спростити процедуру подання та отримання відповіді на запити нотаріусів.

Скористатися послугою можуть державні чи приватні нотаріуси, які авторизувалися на вебпорталі за КЕП.

«Особистий кабінет нотаріуса» дозволяє:

– створювати та надсилати в електронному вигляді запити до Ощадбанку для отримання інформації про залишки коштів померлих власників для оформлення спадщини та/або виписки по рахунках у цінних паперах;

– отримати відповіді від Ощадбанку на вищезазначені запити в електронному вигляді з накладеним КЕП;

– оперативно переглядати запити та відповіді Ощадбанку в електронному вигляді;

– відслідковувати у будь-який момент статуси опрацювання Ощадбанком запитів нотаріуса.

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