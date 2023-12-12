Высший совет правосудия уволил двух судей

Рассмотрение заявления судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области об увольнении с должности ВСП решил остановить.

Во вторник, 12 декабря, Высший совет правосудия на заседании рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

Так, ВСП решил уволить Ткаченко Ирину Викторовну с должности судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области в отставку.

Также ВСП решил уволить Адамову Татьяну Сергеевну с должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области по собственному желанию.

Рассмотрение заявления Монича Владимира Алексеевича об увольнении с должности судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области в отставку ВСП решил остановить.

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