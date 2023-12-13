Как киевлянам проверить легальность елки – в полиции напомнили об ответственности

Все елки, сосны и ели должны быть чипированы.

В канун новогодних праздников в Украине стартовали продажи елок. В Патрульной полиции Киева призвали граждан покупать новогодние деревья только в отведенных для этого местах.

Да, все елки, сосны и ели должны быть чипированы.

«Это защитит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве», - говорят в полиции.

Все законно срубленные елки можно проверить на сайте – здесь.

В случае обнаружения незаконных продаж новогодних деревьев можно обратиться на спецлинию 112.

За незаконную вырубку, транспортировку и реализацию елок предусмотрена административная и уголовная ответственность, подчеркнули в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.