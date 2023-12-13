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  1. В Украине

Как киевлянам проверить легальность елки – в полиции напомнили об ответственности

08:32, 13 декабря 2023
Все елки, сосны и ели должны быть чипированы.
Как киевлянам проверить легальность елки – в полиции напомнили об ответственности
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В канун новогодних праздников в Украине стартовали продажи елок. В Патрульной полиции Киева призвали граждан покупать новогодние деревья только в отведенных для этого местах.

Да, все елки, сосны и ели должны быть чипированы.

«Это защитит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве», - говорят в полиции.

Все законно срубленные елки можно проверить на сайте – здесь.

В случае обнаружения незаконных продаж новогодних деревьев можно обратиться на спецлинию 112.

За незаконную вырубку, транспортировку и реализацию елок предусмотрена административная и уголовная ответственность, подчеркнули в полиции.

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