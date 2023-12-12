Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса

ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

Высшая квалификационная комиссия судей 12 декабря 2023 года утвердила рейтинг участников конкурса на должности судей местных хозяйственных судов

С двух попыток Комиссия смогла заполнить все 30 предложенных вакантных должностей судей хозяйственных судов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», состоявшийся 8 декабря конкурс на должности судей местных хозяйственных судов запомнится несколькими интересными нюансами.

Во-первых, на конкурс не явился кандидат, который по итогам квалификационного экзамена показал лучший результат – Ищенко Александр Петрович. По имеющейся информации, кандидат работает на должности заместителя начальника отдела научно-методического обеспечения деятельности судов и органов судейского самоуправления Национальной школы судей Украины.

Во-вторых, немалое количество кандидатов из нижней части списка лиц, допущенных к конкурсу, отказались от выбора вакантных должностей судей. Таким образом, вакантные должности судей Хозяйственного суда Черниговской области удалось заполнить не без проблем, а все вакантные должности в Хозяйственном суде Запорожской области удалось заполнить только со второй попытки.

Если во время конкурса на должности судей местных административных судов, от выбора должностей судей отказались всего 4 кандидата, то во время конкурса на должности судей местных хозяйственных судов об отказе от вакантной должности заявили уже 17 кандидатов.

В-третьих, немало кандидатов, ранее изъявивших желание принять участие в конкурсе, почему-то вообще не явилась на процедуру выбора суда.

В-четвертых, как и во время конкурса на должности судей административных судов, наиболее привлекательными для кандидатов оказались суды на Правобережной Украине – это Хозяйственный суд Одесской области или хозяйственные суды, расположенные в западных областях Украины.

В-пятых, в результате совокупности всех указанных нюансов, должность в хозяйственном судье во время конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов, смогла получить кандидат, которая заняла в рейтинге 90 место.

Таким образом, согласно решению ВККС, кандидаты на должности судей местных хозяйственных судов избрали следующие суды:

Мусиенко Оксана Олеговна – избран Хозяйственный суд Одесской области

Деркач Татьяна Григорьевна - Хозяйственный суд Одесской области

Демченко Татьяна Игоревна - Хозяйственный суд Одесской области

Гурский Сергей Васильевич - Хозяйственный суд Днепропетровской области

Иванова Татьяна Викторовна - Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дычко Владимир Александрович - Хозяйственный суд Днепропетровской области

Пулькин Юрий Петрович - Хозяйственный суд Харьковской области

Мужичук Юлия Юрьевна - Хозяйственный суд Харьковской области

Юрченко Виктория Сергеевна - Хозяйственный суд Харьковской области

Пляцко Ульяна Михайловна - Хозяйственный суд Закарпатской области

Худенко Андрей Антонович - Хозяйственный суд Закарпатской области

Сысин Сергей Васильевич - Хозяйственный суд Закарпатской области

Сытник Наталья Михайловна - Хозяйственный суд Черниговской области

Паненко Елена Николаевна - Хозяйственный суд Черниговской области

Кузьменко Татьяна Алексеевна - Хозяйственный суд Черниговской области

Педорич Станислав Иванович - Хозяйственный суд Запорожской области

Лескина Ирина Евгеньевна - Хозяйственный суд Запорожской области

Федько Александра Анатольевна - Хозяйственный суд Запорожской области

Бургарт Татьяна Игоревна – Хозяйственный суд Львовской области

Нестерчук Светлана Сергеевна – Хозяйственный суд Житомирской области

Байдуж Юлия Сергеевна – Хозяйственный суд Полтавской области

Гуля Ульяна Ивановна - Хозяйственный суд Ивано-Франковской области

Мовчун Андрей Ильич – Хозяйственный суд Ровенской области

Бидюк Светлана Витальевна - Хозяйственный суд Волынской области

Виноградский Олег Евгеньевич - Хозяйственный суд Винницкой области

Кваша София Сергеевна - Хозяйственный суд Черкасской области

Шевчук Ольга Ивановна - Хозяйственный суд Хмельницкой области

Ильева Людмила Михайловна - Хозяйственный суд Николаевской области

Ковтун Владимир Николаевич - Хозяйственный суд Сумской области

Кузьмина Богдана Николаевна - Хозяйственный суд Кировоградской области

Автор: Вячеслав Хрипун

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