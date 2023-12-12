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Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса

ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

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Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса

15:58, 12 декабря 2023
ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.
Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса
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Высшая квалификационная комиссия судей 12 декабря 2023 года утвердила рейтинг участников конкурса на должности судей местных хозяйственных судов

С двух попыток Комиссия смогла заполнить все 30 предложенных вакантных должностей судей хозяйственных судов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», состоявшийся 8 декабря конкурс на должности судей местных хозяйственных судов запомнится несколькими интересными нюансами.

Во-первых, на конкурс не явился кандидат, который по итогам квалификационного экзамена показал лучший результат – Ищенко Александр Петрович. По имеющейся информации, кандидат работает на должности заместителя начальника отдела научно-методического обеспечения деятельности судов и органов судейского самоуправления Национальной школы судей Украины.

Во-вторых, немалое количество кандидатов из нижней части списка лиц, допущенных к конкурсу, отказались от выбора вакантных должностей судей. Таким образом, вакантные должности судей Хозяйственного суда Черниговской области удалось заполнить не без проблем, а все вакантные должности в Хозяйственном суде Запорожской области удалось заполнить только со второй попытки.

Если во время конкурса на должности судей местных административных судов, от выбора должностей судей отказались всего 4 кандидата, то во время конкурса на должности судей местных хозяйственных судов об отказе от вакантной должности заявили уже 17 кандидатов.

В-третьих, немало кандидатов, ранее изъявивших желание принять участие в конкурсе, почему-то вообще не явилась на процедуру выбора суда.

В-четвертых, как и во время конкурса на должности судей административных судов, наиболее привлекательными для кандидатов оказались суды на Правобережной Украине – это Хозяйственный суд Одесской области или хозяйственные суды, расположенные в западных областях Украины.

В-пятых, в результате совокупности всех указанных нюансов, должность в хозяйственном судье во время конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов, смогла получить кандидат, которая заняла в рейтинге 90 место.

Таким образом, согласно решению ВККС, кандидаты на должности судей местных хозяйственных судов избрали следующие суды:

Мусиенко Оксана Олеговна – избран Хозяйственный суд Одесской области

Деркач Татьяна Григорьевна - Хозяйственный суд Одесской области

Демченко Татьяна Игоревна - Хозяйственный суд Одесской области

Гурский Сергей Васильевич - Хозяйственный суд Днепропетровской области

Иванова Татьяна Викторовна - Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дычко Владимир Александрович - Хозяйственный суд Днепропетровской области

Пулькин Юрий Петрович - Хозяйственный суд Харьковской области

Мужичук Юлия Юрьевна - Хозяйственный суд Харьковской области

Юрченко Виктория Сергеевна - Хозяйственный суд Харьковской области

Пляцко Ульяна Михайловна - Хозяйственный суд Закарпатской области

Худенко Андрей Антонович - Хозяйственный суд Закарпатской области

Сысин Сергей Васильевич - Хозяйственный суд Закарпатской области

Сытник Наталья Михайловна - Хозяйственный суд Черниговской области

Паненко Елена Николаевна - Хозяйственный суд Черниговской области

Кузьменко Татьяна Алексеевна - Хозяйственный суд Черниговской области

Педорич Станислав Иванович - Хозяйственный суд Запорожской области

Лескина Ирина Евгеньевна - Хозяйственный суд Запорожской области

Федько Александра Анатольевна - Хозяйственный суд Запорожской области

Бургарт Татьяна Игоревна – Хозяйственный суд Львовской области

Нестерчук Светлана Сергеевна – Хозяйственный суд Житомирской области

Байдуж Юлия Сергеевна – Хозяйственный суд Полтавской области

Гуля Ульяна Ивановна - Хозяйственный суд Ивано-Франковской области

Мовчун Андрей Ильич – Хозяйственный суд Ровенской области

Бидюк Светлана Витальевна - Хозяйственный суд Волынской области

Виноградский Олег Евгеньевич - Хозяйственный суд Винницкой области

Кваша София Сергеевна - Хозяйственный суд Черкасской области

Шевчук Ольга Ивановна - Хозяйственный суд Хмельницкой области

Ильева Людмила Михайловна - Хозяйственный суд Николаевской области

Ковтун Владимир Николаевич - Хозяйственный суд Сумской области

Кузьмина Богдана Николаевна - Хозяйственный суд Кировоградской области

Автор: Вячеслав Хрипун

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