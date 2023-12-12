Финляндия решила открыть два пограничных поста на границе с россией

Пункты открывают, чтобы люди, живущие по обе стороны границы, могли посещать своих родственников.

Правительство Финляндии решило открыть два пограничных поста - Ваалима и Ниирала - на границе с россией. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орппо, передает Yle.

Глава МВД Мари Рантанен рассказала, что новое решение действует до 14 января 2024 года. По словам министра, правительство внимательно следит за событиями на восточной границе, и в случае необходимости граница может быть снова быстро закрыта.

Представитель Пограничной службы Микко Лехмус со своей стороны отметил, что Европейское агентство пограничной и морской безопасности Frontex помогает финским пограничникам патрулировать границу. По словам Лехмуса, открывают именно эти два пункта, чтобы люди, живущие по обе стороны границы, могли посещать своих родственников.

Срок действия предварительного решения о двухнедельном закрытии восточной границы истекает в ночь с 13 на 14 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.