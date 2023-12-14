В Дании и Нидерландах арестованы четыре человека по подозрению в террористическом заговоре

Пока неизвестны мотивы, однако расследование показало, что сеть людей готовила террористический акт.

Источник фото: Укринформ

В Дании и Нидерландах были арестованы четыре человека под подозрением в подготовке террористической атаки, - сообщает Reuters.

Пока неизвестно, были ли мотивы подозреваемых связаны с исламистскими организациями или ультраправыми группировками. Датская служба безопасности и разведки PET уже в августе предупреждала об угрозе для страны после антиисламских акций, во время которых было повреждено несколько экземпляров Корана.

"Расследование показало, что сеть людей готовила террористический акт", - заявил главный суперинтендант PET Флемминг Дрейер, добавляя: "аресты и рейды, которые мы проводим сегодня, основываются на интенсивном расследовании, которое PET проводил в тесном сотрудничестве с нашими партнерами за рубежом"

По его словам, полицейские обыски проводятся по всей стране и были запланированы на ранний этап расследования.

Согласно Драеру, сеть подозреваемых имела связи с организованной преступностью в Дании и за ее пределами, в частности с группой Loyal To Familia или LTF, однако он воздержался от конкретизации возможных мотивов.

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