Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо ли участие прокуроров в судебных заседаниях по делам о наказании водителей за пьяное вождение, - ЕСПЧ вынес новое решение

Европейский суд по правам человека указал, что отсутствие прокурора при апелляционном пересмотре судом постановления о привлечении водителя к ответственности по ч. 1 ст. 130 Кодекса об админправонарушениях, при соблюдении критериев беспристрастности суда, не нарушает Конвенцию.

Закон о доплатах военнослужащим и полицейским «завис» в парламенте, - Большая Палата ВС рассмотрела дело

Как подчеркнули судьи Большой Палаты Верховного Суда в деле о законе о дополнительном вознаграждении военнослужащим, осуществляя законотворческую деятельность, Верховная Рада не выполняет властных управленческих функций как в целом, так и в отношении определенного лица, поэтому это не может быть предметом обжалования в суде.

Активисты призвали Президента вернуть прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей

Активисты требуют от Президента отменить как основание для закрытия уголовного дела истечение сроков следствия после подозрения, а также предоставить полномочия прокурорам продлевать срок расследования.

Вакансий для конкурса на должности судей апелляционных судов стало больше – ВККС

Общее количество вакантных должностей, на которые будет проведен конкурс, достигло 550 вакансий.

9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по критериям вступления в ЕС для стран-кандидатов

В приложении к решению Совета ЕС содержится заявление Австрии, Бельгии, Кипра, Хорватии, Италии, Греции, Венгрии, Словении и Словакии о «важности применения одних и тех же стандартов и критериев ко всем странам-кандидатам».

  1. В мире

В Дании и Нидерландах арестованы четыре человека по подозрению в террористическом заговоре

20:35, 14 декабря 2023
Пока неизвестны мотивы, однако расследование показало, что сеть людей готовила террористический акт.
В Дании и Нидерландах арестованы четыре человека по подозрению в террористическом заговоре
Источник фото: Укринформ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Дании и Нидерландах были арестованы четыре человека под подозрением в подготовке террористической атаки, - сообщает Reuters.

Пока неизвестно, были ли мотивы подозреваемых связаны с исламистскими организациями или ультраправыми группировками. Датская служба безопасности и разведки PET уже в августе предупреждала об угрозе для страны после антиисламских акций, во время которых было повреждено несколько экземпляров Корана.

"Расследование показало, что сеть людей готовила террористический акт", - заявил главный суперинтендант PET Флемминг Дрейер, добавляя: "аресты и рейды, которые мы проводим сегодня, основываются на интенсивном расследовании, которое PET проводил в тесном сотрудничестве с нашими партнерами за рубежом"

По его словам, полицейские обыски проводятся по всей стране и были запланированы на ранний этап расследования.

Согласно Драеру, сеть подозреваемых имела связи с организованной преступностью в Дании и за ее пределами, в частности с группой Loyal To Familia или LTF, однако он воздержался от конкретизации возможных мотивов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду