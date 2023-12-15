Нидерланды призывают украинских беженцев выселиться из приютов

Минюст Нидерландов просит украинцев найти для себя съемное жилье.

Украинских беженцев в Нидерландах просят по возможности переселяться из приютов в арендуемое жилье. С соответствующим призывом обратился Минюст страны, говорится на сайте посольства Украины в Нидерландах.

Отмечается, что более 100 тысяч переселенцев уже обнаружили убежище в Нидерландах. Многие из них заботятся о муниципалитетах, поддержку которым оказывают многочисленные неправительственные организации и волонтеры, а также и многие другие украинцы, переехавшие в Нидерланды раньше или после начала войны.

В то же время, для многих муниципалитетов становится труднее найти подходящие места, а существующие локации почти заполнены.

«Поэтому мы призываем тех украинцев, которые находятся в приютах и имеют возможность самостоятельно снимать жилье, обдумать такую возможность. Если вы приехали в Нидерланды впервые, вы можете указать такое желание, когда будете регистрироваться в первом пункте прибытия, и, например, также получить информацию о нидерландском рынке жилья в стране», - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что сейчас стремятся «обеспечить наиболее уязвимые категории беженцев из Украины в Нидерландах неотложным жильем».

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