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Украина выполнила все условия для вступления в ЕС, — президент Европарламента Роберт Мецол.

17:27, 14 декабря 2023
Глава Европарламента призывает ЕС начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.
Украина выполнила все условия для вступления в ЕС, — президент Европарламента Роберт Мецол.
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Украина выполнила все условия для вступления в Европейский союз. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола и призвала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

«Мы должны продолжать демонстрировать единство, лидерство и способность к действию. У нас есть окно возможностей, и мы либо держим его открытым, либо, если мы его закроем, упустим эти возможности. Это важно как для Украины, так и для Молдовы. Обе страны добились результатов в наиболее трудных обстоятельствах. Следующий шаг – это открыть переговоры о вхождении. Такое решение будет основано на достижениях и уважении наших критериев. Многие из нас прошли этот путь, и мы знаем, насколько это (решение - ред.) важно для стран-кандидатов и для их народов, особенно, если вы сражаетесь в войне», - сказала Мецола в Брюсселе во время пресс-конференции за итогами участия в работе Европейского совета заявила, передает «Укринформ».

Она отметила, что дискуссия среди лидеров имеет как политическое, так и финансовое измерение. Оставаясь реалистами, лидеры ЕС, по словам Мецоли, должны выявить и стратегический подход и создать украинский фонд в бюджете ЕС. Это важно не только для Украины, но и для ЕС, поскольку поможет в восстановлении и модернизации Украины как потенциального члена Европейского Союза.

Отвечая на вопрос о возражениях по обоим направлениям дискуссии, которые прозвучали со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Роберта Мецола отметила, что эта ситуация не новая и уже возникала, в частности, при обсуждении санкций ЕС против рф. Тогда также были сомнения в единстве позиций, но, наконец, лидерам удавалось достичь консенсуса. Мецола выразила надежду, что так произойдет и в этот раз, и Европейский совет примет решения, которых «очень заслуживает» Украина.

Президент Европарламента отметила, что лидеры отметили важность принятия Украиной законодательных решений, в частности, в сфере защиты прав меньшинств, которые важны для венгерской стороны. Стороны должны посмотреть, какие беспокойства все еще существуют, и как их можно решить, чтобы не допустить твердого «нет» за столом переговоров.

Посмотрим, что принесет сегодняшний день. Президент Зеленский обращается в Европейский совет, поэтому я верю в его способность убеждать. Я тоже верю в способность премьер-министров посмотреть вокруг и сказать – это действительно компромисс, это действительно переговоры. Давайте посмотрим, как нам удастся послать такой сигнал», – сказала Мецола.

«Наши дебаты продолжаются вокруг финансовых аспектов, а также вокруг политических аспектов. Немаловажно, чтобы Украина продолжала получать финансовую помощь, была способна продолжать защищать себя и бороться за наши ценности. Но это также наша моральная ответственность – чтобы мы были способны осуществить следующий политический шаг. Я реалист, но я не настроена пессимистично. Итак, давайте подождем и увидим, каким будет решение», - добавила президент Европарламента.

Ранее мы писали, что 9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по поводу критериев вступления в ЕС для стран-кандидатов.

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