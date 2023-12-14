Киевляне, производящие пересадки между станциями «Лыбидская» и «Теремки», будут получать компенсации

Система возвращения поездок заработает в понедельник, 18 декабря.

Киевляне не будут переплачивать за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции Лыбидская. Соответствующее решение принял Киевский городской совет в четверг, 14 декабря. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, киевляне будут получать компенсацию поездок за пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых 6 станций «синей» ветки метро.

«Маршрут с Теремков до любой другой станции метро по-прежнему будет стоить 8 грн.

При этом при поездке нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карту. Поэтому пассажир, проехав по наземному транспорту и метро будет платить только за одну поездку», - отметил мэр.

Кличко добавил, что система возвращения поездок заработает в понедельник.

Киев Цифровой 15 декабря опубликует детали о том, как будет действовать новая система проезда.

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