Кияни, які роблять пересадки між станціями «Либідська» та «Теремки», отримуватимуть компенсації

Система повернення поїздок запрацює в понеділок, 18 грудня.

Кияни не переплачуватимуть за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції «Либідська». Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада у четвер, 14 грудня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті 6 станцій «синьої» гілки метро.

«Маршрут з Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн.

При цьому під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро платитиме тільки за одну поїздку», — зазначив мер.

Кличко додав, що система повернення поїздок запрацює в понеділок.

Київ Цифровий 15 грудня опублікує деталі, як діятиме нова система проїзду.

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