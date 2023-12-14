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Віктор Орбан залишив зал під час голосування щодо вступу України: у ЄС розповіли, як ухвалили рішення

20:33, 14 грудня 2023
Рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою лідери ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра, що дозволило уникнути вето.
Віктор Орбан залишив зал під час голосування щодо вступу України: у ЄС розповіли, як ухвалили рішення
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті ЄС залишив зал, тоді як лідери блоку ухвалили рішення розпочати переговори щодо вступу Україною. Таку реакцію глави угорського уряду підтвердили три дипломати ЄС, передає The Guardian.

Високопосадовці зазначають, що рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою лідери ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра, що дозволило уникнути вето.

«Юридично це абсолютно у відповідності до правил. Так, ми ухвалили рішення без присутності Орбана, але не за його спиною. Він знав, що буде голосуватися це рішення, і вийшов з кімнати», – зауважив представник команди президента Євроради Шарля Мішеля, передає «Європейська правда».

Також чільний представник ЄС розповів, як без Орбана ухвалили рішення про переговори щодо вступу України в ЄС.

«Орбана під час голосування не було. Рішення ухвалено 26-ма лідерами. Орбан міг делегувати когось замість себе, щоб заблокувати рішення, але він цього не зробив. Ухвалене рішення є абсолютно законним з точки зору процедури. Орбан мав 100 варіантів заблокувати початок перегорів, але він цього не зробив - ні сам, ні через когось ним делегованого, а просто залишив раніше зал. Рішення цілком легітимне щодо початку переговорів», — зазначив представник ЄС, зазначає «Радіо Свобода».

За даними джерел, всі інші держави віддали голос за початок переговорів з Україною, таким чином, були 26 голосів за та 1 утримався.

Пізніше Орбан опублікував у своєму акаунті в соцмережі заяву, в якій повторив позицію про те, що Україна нібито не готова розпочати переговори щодо приєднання до блоку.

Рішення лідерів ЄС він назвав «поганим».

«Членство України в ЄС - погане рішення. Угорщина не хоче брати участь у цьому поганому рішенні!» - наголосив угорський прем'єр.

Він також додав, що Угорщина вирішила, що 26 із 27 країн-членів ЄС можуть «йти своїм шляхом», проте Будапешт залишається осторонь такого рішення.

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