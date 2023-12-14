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  1. В мире

Виктор Орбан покинул зал во время голосования по вступлению Украины: в ЕС рассказали, как приняли решение

20:33, 14 декабря 2023
Решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой лидеры ЕС приняли в отсутствие венгерского премьера, что позволило избежать вето.
Виктор Орбан покинул зал во время голосования по вступлению Украины: в ЕС рассказали, как приняли решение
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС покинул зал, тогда как лидеры блока приняли решение начать переговоры по вступлению в Украину. Такую реакцию главы венгерского правительства подтвердили три дипломата ЕС, передает The Guardian.

Высокопоставленные должностные лица отмечают, что решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой лидеры ЕС приняли в отсутствие венгерского премьера, что позволило избежать вето.

«Юридически это абсолютно в соответствии с правилами. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будет голосоваться это решение, и вышел из комнаты», – отметил представитель команды президента Евросовета Шарля Мишеля, передает «Европейская правда».

Также глава ЕС рассказал, как без Орбана приняли решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС.

«Орбана во время голосования не было. Решение принято 26 лидерами. Орбан мог делегировать кого-то вместо себя, чтобы заблокировать решение, но он этого не сделал. Принятое решение абсолютно законно с точки зрения процедуры. Орбан имел 100 вариантов заблокировать начало переговоров, но он этого не сделал – ни сам, ни из-за кого-то им делегированного, а просто покинул раньше зал. Решение вполне легитимно по поводу начала переговоров», — отметил представитель ЕС, отмечает «Радио Свобода».

По данным источников, все остальные государства отдали голос за начало переговоров с Украиной, таким образом, было 26 голосов за и 1 воздержался.

Позже Орбан опубликовал в своем аккаунте в соцсети заявление, в котором повторил позицию о том, что Украина якобы не готова начать переговоры по присоединению к блоку.

Решение лидеров ЕС он назвал «плохим».

«Членство Украины в ЕС – плохое решение. Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении! – подчеркнул венгерский премьер.

Он также добавил, что Венгрия решила, что 26 из 27 стран-членов ЕС могут «идти своим путем», однако Будапешт остается в стороне от такого решения.

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