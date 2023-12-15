Чиновники не смогут требовать от граждан предоставления бумажек, если такая информация уже есть у государства, - вступил в силу закон об административной процедуре

Закон об административной процедуре запрещает чиновникам требовать от граждан, обратившихся за админуслугой, документы, которые уже и так находятся в распоряжении органов власти.

Власти должны будут собирать информацию и документы, а не перекладывать эти обязанности на граждан. Соответствующий принцип заложен в Законе «Об административной процедуре» №2073-IX, который вступил в силу 15 декабря 2023 года.

Так, закон вводит принцип официальности, по которому не допускается установление требования по указанию в заявлении гражданина в орган власти сведений, уже и так содержащихся в прилагаемых к нему документах, национальных электронных информационных ресурсах или документах, которые могут быть истребованы административным органом с соблюдением принципа официальности.

Ч. 4 ст. 52 Закона запрещает требовать от участника административного производства предоставления доказательств, не относящихся к обстоятельствам дела, а также вопреки принципу официальности, согласно которому обязанность сбора доказательств возложена на административный орган.

Также закон устанавливает, что выводы о применении норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, обязательны для всех административных органов, применяющих в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права.

Важно, что закон прямо устанавливает принцип презумпции правомерности действий и требований лица.

Такие действия и требования правомерны, пока иное не будет доказано при рассмотрении или решении дела. Сомнения по поводу правомерности действий и требований лица, возникающие вследствие неоднозначной (множественной) трактовки нормы права, должны толковаться административным органом в пользу их правомерности.

Новый закон вводит принцип, согласно которому административный орган, нарушивший право, свободу или законный интерес лица, обязан по собственной инициативе в течение разумного срока со дня выявления нарушения восстановить право, свободу или законный интерес, не дожидаясь подачи жалобы или предъявления иска и предотвращая повторение нарушения в будущем.

Установлено, что если вступившим в законную силу судебным решением или решением субъекта рассмотрения жалобы административный орган обязан принять административный акт определенного содержания, повторное рассмотрение дела не проводится.

Административный орган в любое время может своим решением признать ничтожность принятого им административного акта. Лицо, имеющее на это законный интерес, может потребовать признания административного акта ничтожным от принявшего его административного органа или обратиться с соответствующим иском в суд.

Изменениями в закон об административных услугах также определено, что субъект предоставления административных услуг обеспечивает возможность бесплатного получения субъектами обращения в достаточном количестве бланков заявлений и других документов, необходимых для обращения за предоставлением административной услуги, в том числе получения бланков с веб-сайтов субъектов предоставления административных услуг в центрах предоставления административных услуг. Такой субъект обеспечивает свободный доступ к своим помещениям, в которых осуществляется прием субъектов обращения.

Фактически это процессуальный кодекс, но для чиновников. Они не смогут уклоняться от уведомления лица о рассмотрении по нему определенных вопросов, должны будут выслушать гражданина, а если решение по определенному вопросу является для последнего отрицательным – должным образом обосновать свой акт и указать порядок его обжалования.

Ранее мы писали о новых сроках для органов власти по предоставлению админуслуг.

Автор: Наталья Мамченко

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