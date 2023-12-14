Зеленский назвал решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз победой всей Европы

В четверг, 14 декабря, лидеры стран ЕС приняли историческое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение о вступительных переговорах.
«Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая», — отметил глава государства.
Также на историческое решение отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
«Большая победа. Есть решение об открытии переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Колоссальная работа президента Владимира Зеленского с нашими партнерами, для достижения этого результата», - подчеркнул руководитель ОП.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, которые наша страна сделала за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии.
«Впереди непростой путь. Мы едины и готовы пройти его очень быстро. Украина будет членом ЕС!» – подчеркнул глава правительства.
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