Зеленський назвав рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу перемогою всієї Європи

14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови.

У четвер, 14 грудня, лідери країн ЄС ухвалили історичне рішення про початок переговорів з Україною про вступу до Євросоюзу. Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення про вступні переговори.

«Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», — зазначив глава держави.

Також на історичне рішення відреагував і глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Велика перемога. Є рішення про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Колосальна робота президента Володимира Зеленського з нашими партнерами, для досягнення цього результату», - підкреслив керівник ОП.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які наша країна зробила за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

«Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко. Україна буде членом ЄС!» – наголосив очільник Уряду.

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