Чиновники не зможуть вимагати від громадян надання папірців, якщо така інформація вже є у держави, - набув сили закон про адміністративну процедуру

Закон про адміністративну процедуру забороняє чиновникам вимагати від громадян, які звернулися за адмінпослугою, документи, які вже й так є у розпорядженні органів влади.

Органи влади повинні будуть збирати інформацію і документи, а не перекладати ці обов’язки на громадян. Відповідний принцип закладено у Законі «Про адміністративну процедуру» №2073-IX, який набув чинності 15 грудня 2023 року.

Так, закон запроваджує принцип офіційності, за яким не допускається встановлення вимоги щодо зазначення в заяві громадянина до органу влади відомостей, які вже й так містяться в документах, що додаються до неї, національних електронних інформаційних ресурсах чи документах, що можуть бути витребувані адміністративним органом з дотриманням принципу офіційності.

Ч. 4 ст. 52 Закону забороняє вимагати від учасника адміністративного провадження надання доказів, які не стосуються обставин справи, а також всупереч принципу офіційності, згідно з яким обов’язок збирання доказів покладений на адміністративний орган.

Також закон встановлює, що висновки про застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх адміністративних органів, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Важливо, що закон прямо встановлює принцип презумпції правомірності дій та вимог особи.

Такі дії та вимоги є правомірними, доки інше не буде доведено під час розгляду або вирішення справи. Сумніви щодо правомірності дій та вимог особи, що виникають внаслідок неоднозначного (множинного) трактування норми права, повинні тлумачитися адміністративним органом на користь їх правомірності.

Новий закон запроваджує принцип, за яким адміністративний орган, що порушив право, свободу чи законний інтерес особи, зобов’язаний за власною ініціативою протягом розумного строку з дня виявлення порушення поновити право, свободу чи законний інтерес, не чекаючи подання скарги чи пред’явлення позову та запобігаючи повторенню порушення у майбутньому.

Встановлено, що якщо судовим рішенням, яке набрало законної сили, або рішенням суб’єкта розгляду скарги адміністративний орган зобов’язано прийняти адміністративний акт певного змісту, повторний розгляд справи не проводиться.

Адміністративний орган у будь-який час може своїм рішенням визнати нікчемність прийнятого ним адміністративного акта. Особа, яка має на це законний інтерес, може вимагати визнання адміністративного акта нікчемним від адміністративного органу, що його прийняв, чи звернутися з відповідним позовом до суду.

Змінами до закону про адміністративні послуги також визначено, що суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість безоплатного одержання суб’єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення за наданням адміністративної послуги, у тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб’єктів надання адміністративних послуг, у центрах надання адміністративних послуг. Такий суб’єкт також забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, у яких здійснюється прийом суб’єктів звернення.

Фактично це процесуальний кодекс, але для чиновників. Вони не зможуть ухилятися від повідомлення особи про розгляд стосовно неї певних питань, повинні будуть вислухати громадянина, а якщо рішення з певного питання є для останнього негативним – належним чином обгрунтувати свій акт і вказати порядок його оскарження.

Раніше ми писали про нові строки для органів влади щодо надання адмінпослуг.

Автор: Наталя Мамченко

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