Шарль Мишель ответил, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в Евросоюз

Переговоры по вступлению Украины в блок могут начать в марте 2024 года.

В четверг, 14 декабря, лидеры стран ЕС приняли историческое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Европейский союз может начать переговоры о вступлении Украины в блок в марте 2024 года. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает The Guardian.

«Мы начнем переговоры... В марте будет опубликован отчет, и на его основе мы примем решение в марте», – заявил Мишель.

Он добавил, что начало переговоров чрезвычайно важно и ЕС хочет поддержать Украину.

«Это очень мощный политический сигнал, это очень мощное политическое решение, и сегодня и сегодня вечером я думаю, что народ Украины - мы на его стороне, и это решение, принятое странами-членами, чрезвычайно важно для Европейского Союза», - заявил он .

Отвечая на вопрос о том, как было принято решение, учитывая угрозу Орбана наложить вето на разрешение переговоров, он сослался на правила Европейского совета, требующие единодушия при принятии подобных решений.

«Мы много работали, чтобы защитить Европейский совет. Было важно, чтобы ни одна из стран-членов не выступила против решения, и именно поэтому мы смогли сделать это заявление сегодня вечером», – добавил он.

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