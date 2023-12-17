Конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: ВККС оприлюднила деякі результати формування рейтингу

Комісія оприлюднила результати формування рейтингу за 15 та 16 грудня.

15 та 16 грудня 2023 року у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбулося формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття 500 посад суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

Комісія також оприлюднила протокол формування рейтингу:

Нагадаємо, що всього до конкурсу на 500 вакантних посад суддів місцевих загальних судів ВККС допустила 394 кандидата. Зі списком вакансій можна ознайомитися за посиланням.

За підсумками першого дня, 177 кандидатів обрали цікаві їм суди, три кандидати відмовилися від наявних вакансій, а ще один кандидат не з’явився на процедуру обрання суду.

Додамо, вже у січні 2024 року кандидатів на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів чекають співбесіди з членами ВККС.

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