Вручення повісток: які варіанти передбачає новий законопроєкт

Мар’яна Безугла повідомила, чи буде у новому законопроєкті пункт про вручення повісток через Дію.

Фото: tsn.ua

Як раніше повідомлялося, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла розкрила деталі нового законопроєкту щодо змін до мобілізації та військової служби.

Так, за її словами, законопроєкт передбачає, що в Дії може відображатися так званий «сертифікат захисника», але не повістка. При цьому правила військового обліку за кордоном повинен буде визначити Кабмін.

Документом також пропонуються такі варіанти вручення повістки:

в ТЦК СП представниками ТЦК СП;

за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими;

за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейськими;

в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

Також ми писали, що Верховна Рада розгляне законопроект Арахамії та Безуглої про гендерну рівність у війську, обмеження на відео у TikTok, пенсії і відпустки військовослужбовців.

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