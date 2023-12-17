У США чотиримісячна дитина дивом вижила після того, як її затягнуло в торнадо

Батьки знайшли дитину між поваленими деревами.

Фото: WSMV4

В американському місті Кларксвіл, штат Теннессі, дивом вижила 4-місячна дитина, яку затягло в торнадо, передає WSMV4.

Подружжя та їхні двоє дітей були у своєму трейлерному будинку, коли по штату проносився торнадо. Жінка розповіла, що смерч зірвав дах трейлера, а потім затяг манеж із її молодшим сином.

Пара довго обшукувала уламки після негоди у пошуках молодшого сина.

«Я думала, він мертвий. Я була впевнена, що він загинув і ми не зможемо його знайти», — сказала жінка.

Немовля знайшли в «колиски з дерев», як описала жінка. Дитина відбулася лише порізом на обличчі.

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