В США четырехмесячный ребенок чудом выжил после того, как его затянуло в торнадо

Родители нашли ребенка между поваленными деревьями.

Фото: WSMV4

В американском городе Кларксвилл, штат Теннесси, чудом выжил 4-месячный ребенок, которого затащило в торнадо, передает WSMV4.

Супруги и их двое детей были в своем трейлерном доме, когда по штату проносился торнадо. Женщина рассказала, что смерч сорвал крышу трейлера, а затем затащил манеж с ее младшим сыном.

Пара долго обыскивала обломки после непогоды в поисках младшего сына.

«Я думала, он мертв. Я была уверена, что он погиб, и мы не сможем его найти», — сказала женщина.

Младенца нашли в «колыбели из деревьев», как описала женщина. Ребенок отделался только порезом на лице.

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