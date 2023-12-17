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  1. В Украине

Отмена регистрации РРО, которые находятся на ВОТ или на которых ведутся боевые действия: что надо знать

11:19, 17 декабря 2023
Отмена регистрации РРО предусматривает одновременную отмену книги учета расчетных операций.
Отмена регистрации РРО, которые находятся на ВОТ или на которых ведутся боевые действия: что надо знать
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило особенности отмены регистрации РРО, которые находятся на ВОТ или на которых ведутся боевые действия.

Так, для скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО), який знаходиться на територіях, які тимчасово окуповані, або на яких ведуться бойові дії, керуючись положеннями розд. VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, та положеннями глави 4 розд. ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547 (далі – Наказ № 547, Порядок №547), необхідно подати до контролюючого органу за основним місцем обліку як платника податків повідомлення за формою №20-ОПП та/або заяву про скасування реєстрації РРО за формою №4-РРО.

Зазначені документи можуть бути подані в паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Відповідно до п. 3 глави 4 розд. ІІ Порядку №547, процедура розпломбування РРО в центрі сервісного обслуговування за можливості проводиться і для РРО, щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про примусове скасування реєстрації.

Відомості щодо зареєстрованих/скасованих РРО, об’єктів оподаткування та контролюючі органи, у яких суб’єкт господарювання перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, відображаються у приватній частині Електронного кабінету.

Скасування реєстрації РРО передбачає одночасне скасування книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на такий РРО у порядку, визначеному главою 3 розд. ІІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого Наказом № 547.

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